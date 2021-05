Spectaculair ongeval: automobilist verliest controle over stuur en wordt in de lucht gekatapulteerd — © Newsflare

Enkele bestuurders kwamen in de straten van de Chinese stad Anshan met de schrik vrij. Een automobilist probeerde zaterdag een inhaalmanoeuvre uit te voeren, maar verloor daarbij de controle over het stuur. De rode wagen knalde prompt tegen een omheining en werd in de lucht gekatapulteerd.(kmlo)

Lokale media konden enkele dashcambeelden bemachtigen van het spectaculaire incident. Pas nadat het voertuig over de daken van enkele wagens rolde, kwam het tot stilstand. Vijf auto’s raakten beschadigd, maar als bij wonder viel er maar één lichtgewonde.

