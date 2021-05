Na een mager 2020, met een derde minder vakantiejobs, worden bijna overal weer studenten aangenomen voor juli en augustus. Dat is goed nieuws, al ligt ook dit jaar het aanbod nog een stuk lager dan voor corona. Tenzij je wil werken in de verzorging, in een warenhuis of aan de kust, waar de horeca om extra handen smeekt.