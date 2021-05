Koen Bouwman en Tobias Foss verlengen contract bij Jumbo-Visma

De Noor Tobias Foss tekende voor twee jaar bij. “Voor mij is dit het beste team ter wereld op dit moment. Het is een voorrecht om hier te rijden”, aldus de 23-jarige Foss.

“Ik heb een goed niveau laten zien de laatste jaren en ik word ieder jaar iets sterker”, zei Bouwman tijdens de eerste rustdag van de Giro d’Italia. Zondag was de Nederlander kansrijk in Italië, maar Egan Bernal sloeg in de slotfase toe. “Ik was al een keer dichtbij, hopelijk kan ik het een keer afmaken.”

Bouwman kwam in 2015 bij de Nederlandse ploeg binnen. “Ik kwam hier als een verlegen jongen en ben de afgelopen jaren erg gegroeid, ook als persoon. De afgelopen zes jaar zijn er ongelooflijke stappen gezet. Het niveau van de ploeg blijft groeien, niet alleen van de renners.”