Limburg kent grootste daling van besmettingen, druk op ziekenhuizen neemt af

De coronacrisis zit duidelijk in gunstiger vaarwater. Zo is het aantal besmettingen in ons land op weekbasis afgenomen met meer dan een kwart (28 procent). In Limburg is de daling het meest uitgesproken. Op een week tijd raken er in onze provincie nu nog 1.069 mensen besmet, dat zijn er liefst 43 procent minder in vergelijking met de week daarvoor. Het is al van 14 maart geleden dat het aantal besmettingen in Limburg nog zo laag was. “De daling die we nu zien in de besmettingscijfers is de meest gunstige der voorspellingen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Dat heeft voor een groot stuk te maken met de steeds groeiende vaccinatiegraad, maar ook door de voorzichtige aanpak van de Belgen. Zo beperken heel wat Belgen nog altijd hun contacten, ondanks de versoepelingen die zijn ingevoerd. Dat is verstandig want er is nog altijd veel viruscirculatie in ons land.”

Volgens Van Gucht moet er wel een kanttekening gemaakt worden bij de forse daling van de besmettingscijfers. Zo zijn er afgelopen week veel minder mensen getest dan de week daarvoor. Vorige week donderdag, op Hemelvaartsdag, werden er in Limburg bijvoorbeeld maar 1.733 coronatesten afgenomen, terwijl er dat de donderdag daarvoor nog 4.828 waren. “Daardoor worden de besmettingscijfers momenteel iets rooskleuriger voorgesteld dan ze zijn”, zegt Van Gucht.

Ziekenhuiscijfers dalen

Tegelijk met de besmettingscijfers dalen ook de ziekenhuiscijfers in Limburg, al blijft de druk aanzienlijk. In de zes Limburgse ziekenhuizen liggen nu nog 123 covidpatiënten, twee weken geleden waren er dat nog 162. Het aantal intensieve covidpatiënten is op twee weken tijd gedaald van 49 naar 40. Daarmee is 28 procent van de 145 intensieve bedden in Limburg ingenomen door covidpatiënten.

Sinds maandag bevinden de Limburgse ziekenhuizen zich opnieuw in fase 1b, wat betekent dat 50 procent van de intensieve bedden moeten voorbehouden blijven voor covidpatiënten. In de vorige fase 2a was dat nog 60 procent.

De campus van het ZOL in Genk vangt momenteel het hoogste aantal covidpatiënten op intensieve op: 16 in totaal. In Jessa in Hasselt liggen nu nog 14 covidpatiënten op intensieve. Sint-Franciscus in Heusden-Zolder telt nog vier intensieve covidpatiënten, Mariaziekenhuis Noorderhart in Pelt drie, Sint-Trudo in Sint-Truiden twee en AZ Vesalius in Tongeren één. De ZOL-campus in Maaseik heeft geen enkele covidpatiënt meer op intensieve. Over het hele land hebben er nu nog 610 covidpatiënten intensieve zorgen nodig, 14 procent minder dan de week daarvoor. “Aan dit tempo duiken we tegen eind mei onder de grens van 500 covidpatiënten op intensieve en tegen 9 juni onder de grens van 400”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Minder Covidoverlijdens

Afgelopen week (tussen 11 en 17 mei) stierven er in de Limburgse ziekenhuizen 12 covidpatiënten, de week daarvoor (tussen 4 en 10 mei) waren er dat 11. Op langere termijn is er wel duidelijk een dalende trend in de covidoverlijdens. Zo bezweken er tussen 27 april en 3 mei in Limburg nog 21 covidpatiënten op weekbasis. “De daling van de covidoverlijdens is het meest uitgesproken bij de 75-plussers”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Een bewijs dat de vaccinatie in die leeftijdsgroep zijn vruchten afwerpt. “De meeste overlijdens doen zich momenteel voor in de leeftijdsgroep 65-75 jaar.”