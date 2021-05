COLUMN KELLY LOOS: Op het terras

Heeft u al eens ergens een terrasje gedaan de afgelopen weken? In ‘normale’ omstandigheden had u wellicht gedacht dat ik dit als een grapje bedoelde, aangezien het nog niet echt terrasjesweer geweest is, op een zonnige zondag na. Maar nu de horeca meer dan een half jaar de deuren gesloten moest houden en op 8 mei eindelijk de terrasdeuren open mochten zwaaien, gingen we maar al te graag op dat terras zitten. Al was het er dan eigenlijk niet echt het weer voor en moesten we met een dikke jas van dat terrasje genieten. Ook wij nestelden ons al enkele keren op een coronaproof terrasje, op veilige afstand van de andere terrasgangers. Enkele weken geleden mochten wij een nieuwe huisgenoot verwelkomen: boerenfox-puppy Roxie zorgde voor een kleine gezinsuitbreiding. In de eerste weken is het belangrijk om een puppy goed te socialiseren, zodat ze aan veel situaties kan wennen. De heropening van de terrassen kwam ons dus ook daarvoor wel goed van pas. Omdat we graag fietsen, kochten we een fietskrat voor Roxie. En ja hoor, al op die ene mooie zondag mocht ze eens mee naar een terrasje fietsen. De eerste rit ging naar La Baracca in buurgemeente Heusden-Zolder. Ook de zondag erna gingen we met de fiets op pad met Roxie om de lokale horeca te steunen. Dit keer gingen we voor een ijsje in eigen dorp op het ruime terras van Tarzan en Jane. De binnenspeeltuin daar is al maandenlang gesloten en de eigenaars besloten zich bij te scholen tot ambachtelijke ijsmakers. Het ijs werd geproefd en goedgekeurd. En het terras ook. Alleen het terrasjesweer liet nog wat te wensen over. Tijdens het korte fietstochtje terug naar huis moesten we Roxie al onder de regenhoes verstoppen.De terrasjes vindt Roxie al leuk, de aandacht van de andere terrasgangers (vanop afstand, uiteraard) ook. Van het fietsen is ze nog niet helemaal overtuigd. Maar wij zijn vastbesloten om de plaatselijke horeca volop te steunen, dus ze zal er wel snel aan wennen. Nu nog hopen dat we snel kunnen genieten van zalig fiets- en terrasjesweer.