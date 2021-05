St@rtbaners leren vaardig fietsen

In de week van 10 mei stond het 'leer vaardig fietsen' centraal in basisschool De St@rtbaan.

Tijdens de LO-lessen oefenden de leerlingen hun fietsbehendigheid en verkeersvaardigheden op het mobiel verkeersparcours.Verkeersouder J.P. Thiry en het LO-team zorgden voor een vlot en veilig verloop.Alle (loop)fietsen werden van stal gehaald want ook de kleinste spruiten namen al lopend deel aan het verkeersparcours. Echte verkeersborden en -lichten maakten de beleving levensecht. De aangekondigde flitsactie stond opgesteld in de zandbak, maar alle jonge fietsers hielden zich strikt aan de 30 km/uur in de buurt van de schoolomgeving.En op 3 juni nemen weer alle St@rtbaners deel aan de applausdag voor de fietsers.