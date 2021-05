Bijna 200 deelnemers voor tweede editie van #blijf-sporten

“Nog tot en met 20 juni willen we hen stimuleren om minstens drie keer per week een half uurtje te gaan wandelen, lopen of fietsen”, vertelt Katleen Houben van de dienst Vrije Tijd. “De deelnemers moesten zich registreren via de Strava-app en Sport Heers volgen. Op die manier kunnen wij hun activiteiten nakijken. Er zijn 197 deelnemers die zich twee maanden lang aan deze sportieve challenge wagen. Wij hebben deze actie op touw gezet om enerzijds de inwoners te motiveren om te blijven bewegen tijdens deze pandemie en anderzijds om de lokale economie te steunen.” De deelnemers maken dan ook kans op een etentje in één van de restaurants, tavernes of frituren in de gemeente. “We delen 100 restaurantbonnen van 50 euro uit die je na corona kan spenderen in een Heerse horecazaak. Na afloop houden we een loting tussen alle deelnemers die de actie tot een goed einde hebben gebracht.”

Frank Missotten