Steven Van Gucht: “Enkel goed nieuws te melden”

De coronacijfers in België blijven de goede richting uitgaan. De nieuwe ziekenhuisopnames zijn met 17 procent gedaald in een week tijd, tot gemiddeld nog 133 per dag. Ligt de derde golf nu helemaal achter ons?

Alle cijfers gaan de goede richting op en volgen zelfs de meest optimistische voorspellingen. Ondanks versoepelingen blijven mensen erg voorzichtig. Een houding waar we enkel maar blij mee kunnen zijn.

Daarnaast is er de versnelling bij de vaccins, die duidelijk hun effect hebben.

“Minste aantal ziekenhuisopnames sinds februari”

De daling van het aantal besmettingen is iets té positief. “Door de feestdag vorige week en Pinkstermaandag volgende week, blijven de cijfers moeilijk in te schatten”, klinkt het.

Antwerpen blijft de provincie met het hoogste aantal nieuwe besmettingen, gevolgd door Henegouwen. “Maar de ziekenhuiscijfers blijven in alle provincies aan hetzelfde tempo dalen. Er waren gemiddeld 193 ziekenhuisopnames per dag en die daling is even scherp als vorige week. Zondag waren er zelfs minder dan 100 opnames, het laagste aantal sinds februari”, zegt Steven van Gucht.

Vooral veertigers en vijftigers belanden nu in het ziekenhuis. Aandeel twintigers en dertigers beperkt maar neemt toe.

“Aan het huidige tempo liggen er eind mei minder dan 500 patiënten op intensieve zorgen. Tegen juni kunnen we zelfs onder de 75 opnames per dag zitten”, aldus Van Gucht nog.