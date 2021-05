In de Tour lukte het hem vorig jaar niet meer. Maar in de Giro pakte Peter Sagan al voor het tweede jaar op zijn ritzege mee. In Foligno was hij sneller dan Fernando Gaviria en ontfutselde hij een vermoeide Tim Merlier de paarse trui. Dat was meteen het laatste wapenfeit in deze Ronde van Italië voor onze landgenoot.