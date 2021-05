COLUMN KARIN DE GREEVE: Coco

Een paar dagen geleden plaatste iemand op Facebook een foto van de Catharinakerk. Die kerk is in 1961 gebouwd, eigenlijk midden in het veld. De oudere huizen van de Casterwijk stonden er al, maar van de nieuwe wijk was nog geen sprake. Ik weet nog goed hoe wij als kleine pagadders in het koren rond de kerk gingen spelen. We maakten er gangen en kamers in, dat was ons huis. Minder fijn voor de boer maar daar stond je als kind niet bij stil. Ik ben nooit van de grootsten geweest en toen dus zeker niet. Gelukkig stond de kerk er al en kon ik mij oriënteren op de toren die boven het koren uitstak. De kerk wees mij dus letterlijk de weg. Vele jaren was pastoor Pasquasy onze parochieherder. Voor heel wat mensen van de wijk was hij bij de eerste communie, was hij bij de plechtige communie en in mijn geval zelfs bij onze trouw. Legendarisch was natuurlijk Coco, de papegaai van meneer pastoor. Bij mooi weer hing de kooi met Coco buiten aan de gevel van de pastorij. Iedereen die voorbijkwam werd nagefloten. Als je aan Coco vroeg “Hoe laat is het” kreeg je altijd te horen “Vier oer”, want Coco sprak Hessels. Eigenlijk was hij de papegaai van iedereen. Hij werd overladen met nootjes, zo erg zelfs, dat meneer pastoor geregeld tijdens de zondagspreek vroeg om geen nootjes meer te brengen. Ondertussen zijn de straten rond de kerk volgebouwd. Pastoor Pasquasy is er niet meer en wat er van Coco geworden is weet ik niet. Maar telkens ik aan de vroegere pastorij voorbij wandel komt de herinnering aan die gezellig tijd weer boven. En als ik er met vrienden passeer vertel ik het verhaal. Zo blijven meneer pastoor en zijn papegaai toch een beetje voortleven.