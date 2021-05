Bibwebsite wordt toegankelijker voor iedereen

De aanpassingen zijn vooral technische ingrepen en gewijzigde kleuren. Schermlezers weten nu welke delen van een pagina of in welke taal iets voorgelezen moet worden. Het is voor slechtzienden ook makkelijker om te weten welke informatie ze waar moeten invullen in een formulier. Ook de kleuren op de website werden aangepast. Er is nu voldoende contrast tussen voor- en achtergrondkleuren. Zo voldoet de bibwebsite aan de Europese richtlijnen omtrent toegankelijkheid.