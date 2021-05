Pierre Reynders vult Sociale Kalender aan

Hasselt

De Hasselaar Pierre Reynders is een duizendpoot met een breed vrijwilligersengagement. Hij is voorzitter van de Stedelijke Seniorenraad en van daaruit actief in de Vlaamse Ouderenraad. Je vindt hem in de dialectvereniging Veldeke Hasselt, maar ook in Veldeke Bels Limburg. Hij is een steunpilaar voor het Hasseltse carnavalsleven, maar hij geeft ook les in het volwassenenonderwijs. Sinds twee jaar zorgt hij er tevens voor dat de Sociale Kalender geregeld aangevuld wordt.