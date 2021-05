Salvatorianen vieren zaligverklaring Stichter in Noord-Limburg

Op zaterdag 15 mei 2021 om 10.30 uur werd de Stichter van de salvatorianen en salvatorianessen, Pater Franciscus Maria van het Kruis Jordan, zalig verklaard in de basiliek van Sint Jan van Lateranen in Rome. De salvatorianen in België wilden deze gebeurtenis niet ongemerkt laten voorbijgaan.

Ook in de Belgische provincie ging het grote gebeuren van de zaligverklaring niet onopgemerkt voorbij. Die zaterdagmorgen 15 mei keken velen naar de livestreame vanuit Rome. Het was verheugend onder de vele aanwezigen enkele bekende gezichten te zien. Indrukwekkend was het moment waarop de beeltenis van de nu Zalige Franciscus Jordan zichtbaar werd, waardoor zijn zaligverklaring dus een feit was.

Opvallend was wel de eenvoudige wijze waarop alles gebeurde. Alsof de geest van paus Franciscus - en ook van de nieuwe Zalige! - merkbaar werd: geen pompeus gedoe, gewone liederen en niet enkel de zware gezangen van Palestrina, een kardinaal die voorging met een vriendelijk gezicht, aandacht voor het genezen meisje uit Brazilië met haar mama en papa. Al met al onvergetelijk en beklijvend.

Tentoonstelling

In de namiddag kwamen een veertigtal mensen - coronaveilig - samen in het park bij het klooster in Hamont-Lo. Al vele jaren staat daar een borstbeeld van Pater Jordan. Ter gelegenheid van de zaligverklaring werd er een speciale gedenktafel aangebracht en een houder voor noveenkaarsen. Met een toespraak van pater provinciaal, de onthulling, een zegening, gebed en gezang kreeg de viering de nodige luister bijgezet. Daarna hadden de aanwezigen de gelegenheid tot bezoek aan een tentoonstelling van twaalf panelen met een overzicht van leven en werken van Pater Jordan.

Het ligt in de bedoeling om op zondag 17 oktober van dit jaar een speciale Pater Jordanviering te houden met aandacht voor de middelbare school, het klooster en de Salvatoriaanse Hulpactie. Wordt dus vervolgd als corona het tegen dan mogelijk maakt…