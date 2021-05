Leerlingen Kadee gaan op schoolreis in... Bree

Een traditionele schoolreis zat er dit jaar weer niet in, maar de leerlingen van basisschool Kadee amuseerden zich kostelijk op eigen terrein. Zo beleefden ze een toffe uitstap in hun eigen stad.

Al enkele jaren wordt op Kadee de schoolreis gepland in de week van Onze-Heer-Hemelvaart. Ook dit jaar werd er besloten om deze traditie te behouden, zij het dan op een andere manier. De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar maakten er een fietstocht van naar de Boneput. Daar is een leuk skatepark. Iedereen bracht zijn gerief op wieltjes mee naar school. Dat werd allemaal in de schoolbus geladen. Die reed mee en diende tegelijk als bezemwagen.

Op het terrein van de Boneput in Bree hebben de kinderen zich helemaal gegeven met skateboarden, steps en fietsen. Rond de middag werden frietjes en worst ter plaatse gebracht en die hebben gesmaakt. Na de middag fietsten ze verder naar het zwembad. Hun dag kon niet meer stuk. Het enige verschil van deze schoolreis was dat ze weer op school waren op het normale tijdstip.

De leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar bleven op school. Zij mochten de hele dag kiezen welke activiteit ze wilden doen. Zo werden alle spellendozen uit de kast gehaald en in alle hoeken van de school was wel een groepje kinderen samen aan het spelen met hun favoriete speelgoed of activiteit. Zo werd er gedanst, slijm gemaakt, geschminkt, gevoetbald, met Lego of Knex gebouwd, gezelschapspelen gedaan… Ook deze leerlingen konden 's middags hun buikjes vullen met frietjes. Niemand heeft geklaagd, iedereen deed de hele dag even enthousiast mee. Het was een andere, maar minstens even leuke dag.