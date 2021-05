Stad Bilzen kroont internationale missen in Alden Biesen

Zaterdag 15 mei liep het kerkje van Alden Biesen in Bilzen vol met modellen. Tijdens een ceremonie werden alle modellen van Models Inc Internationa die een prijs wegkaapten op de online missenverkiezing van Mrs Top of the World op een gepaste manier geëerd.

Door de coronacrisis moest de verkiezing van Mrs Top of the World dit jaar online plaatsvinden. Ook de kroontjes en bijhorende lintjes van de prijswinnaressen konden niet zoals gewoonlijk uitgereikt worden aan de laureaten tijdens een finaleshow, die dit keer voorzien was in Letland. Daarom hield de stad Bilzen eraan een coronaproof ceremonie voor hen te organiseren.

Bilzers schepen van evenementen en feestelijkheden Peter Thijs kroonde de missen en hing hen een lintje om de hals. Daarnaast kregen zij ook nog een certificaat waarop hun titel vermeld stond en dat ondertekend was door de organisatrice Kristine Lindenblate uit Riga, alsook en presentje van de stad. De missen waren allemaal zeer vereerd met deze attentie. Door dit mooie initiatief van de stad Bilzen konden ze in dit moeilijke jaar toch even in spotlights staan met hun prijs en dit in het prachtige decor van de landcommanderij Alden Biesen.

De gekroonde missen: Nina Van Genechten – Mrs Personality Top of the World classic, Marjan Schellekens – Miss Elegance Top of the World plus size en second runner up plus size, Destiny Cale – Mrs Star Top of the World plus size, Antonia Spice – Mrs Choice of the people Top of the World plus size, Jolyn Vandermaesen – Miss Style Top of the World plus size, Jessica Girs – Mrs Fashion Top of the World, Heidi Epding - Mrs Glamour Top of the World en second runner up en Christel Driesen – Mrs Grace Top of the World en second runner up classic.