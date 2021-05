Tongeren hangt regenboogvlag uit

Op 17 mei is het IDAHOT of International Day Against Homophobia and Transphobia. Deze dag wil aandacht vestigen op het geweld en discriminatie die de LGBTQ+gemeenschap dagelijks moet ondergaan. Naar aanleiding van deze dag werd ook in Tongeren de regenboogvlag uitgehangen.

LGBTQ+ staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer etcetera. De + of etcetera (enzovoort) is belangrijk omdat de gemeenschap niemand wil uitsluiten. Zo kan je bijvoorbeeld ook gender fluid (vloeibaar geslacht) of intersex zijn en deel uitmaken van de gemeenschap. “Dat het uithangen van de regenboogvlag, ook in Tongeren, nog steeds belangrijk is, is dit jaar duidelijker dan ooit. We leven in een diverse maatschappij waarbij iedereen zich veilig en gesteund moet kunnen voelen”, klinkt het bij Joachim Peeters, voorzitter van OUDt, de LGBTQ+ vereniging die actief is in Tongeren.

Praatcafés

“We hebben de voorbije jaren vooral gewerkt aan herkenbaarheid. Dat werk begint zich nu te lonen”, gaat Peeters verder. “Meer en meer mensen vinden de weg naar onze vrijwilligers. Zij zijn niet alleen de eerste link naar gespecialiseerde instanties, ze bieden ook een luisterend oor. Nu de versoepelingen in zicht zijn, is het tijd dat we onze praatcafés (borrelen in een Tongers café) weer opstarten.”

“Daarbuiten willen we ook dagen zoals deze meer in de spotlights zetten, willen we enkele expo’s naar Tongeren halen en blijven we vragende partij voor een permanent regenboogsymbool in onze prachtige stad. Maar laten we deze dag gebruiken om te vieren. Vieren dat je jezelf kan en mag zijn, dat liefde liefde is en dat we samen stap voor stap naar een wereld gaan voor iedereen”, besluit Peeters.