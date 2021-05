Samana Maaseik Centrum blijft actief

“We blijven onze jarige leden verrassen met een kleine attentie. We zien een glimlach, we hebben een gezellige babbel. Tussendoor telefoneren we met onze leden”, klinkt het bij het bestuur van Samana Maaseik Centrum. “Ook onze mantelzorgers vergeten we niet. Het is niet te onderschatten wat zij dag in dag uit doen. Zij verdienen ook veel steun en een heel groot en warm applaus. Doordat er een hele tijd geen activiteiten plaatsvonden, moeten we ook onze vrijwilligers al een hele tijd missen. Het kost niets om even tijd te maken voor elkaar, maar het geeft zoveel kracht om weer door te gaan. Het zijn de kleine dingen die het doen. Ook online brengt Samana vormingen, concerten en belevingen voor leden en mantelzorgers.”

“We hopen dat we onze andere activiteiten weer mogen doen als iedereen gevaccineerd is”,klinkt het nog. “Iedereen kan onze werking steunen met de jaarlijkse tombola. Het is nog niet mogelijk om ze aan huis te verkopen, maar de loten kunnen besteld worden bij onze voorzitster Ria Gorissen via 089/56.32.34 of bij een kernlid. We wensen jullie nog veel sterkte en hopelijk tot binnenkort op een van onze activiteiten.”