Stad Beringen hult zich in regenboogkleuren

Op 17 mei 1990, werd homoseksualiteit als ziekte uit de lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geschrapt. In 2021, 31 jaar later, is de harde realiteit dat holebi- en transfobie nog steeds bestaat. Regelmatig wordt ons land geconfronteerd met dit soort zinloos geweld. “Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, de liefde kunnen vieren hoe zij/hij dat wil. In Beringen willen we de diversiteit omarmen en werken we aan een samenleving waar er geen plaats is voor ongelijkheid, op welk vlak dan ook. Bijzonder dit jaar is dat het schepencollege en een aantal personeelsleden op 17 mei een regenboogbutton opspelden. Zo tonen we aan de inwoners dat stad Beringen iedereen accepteert en zich verzet tegen homo- en transfobie”, aldus schepen van Samenleven Hilal Yalçin.

Aanbod in bibliotheek

“Op 17 mei vierden we deze symbolische dag met verschillende initiatieven”, legt burgemeester Thomas Vints uit. “We hingen de regenboogvlag uit aan het Stedelijk Administratief Centrum en ook aan de bib wapperde een vlag. Op deze manier geven we een duidelijk signaal dat discriminatie omwille van wie je bent niet kan. We zetten dit vandaag in de kijker, maar gaan de strijd tegen holebi- en transfobie iedere dag aan.” Schepen van de bib Jessie De Weyer vult aan: “Onze bib zorgt voor een educatief aanbod aan boeken, dvd’s, romans en e-books. Zo willen we mensen op een laagdrempelige manier informeren. De bib voorziet een themastandje waar je leerrijk leesvoer kan terugvinden en zelf een regenboogbutton kan maken.”

“Ondertussen onderzoekt de stad deelname aan het ECCAR-netwerk, een Europees stedennetwerk dat in 2004 onder de vlag van Unesco werd opgericht. Meer dan 150 Europese steden wisselen kennis en expertise uit om samen de strijd aan te gaan tegen racisme, discriminatie en xenofobie”, aldus schepen Yalçin.

Holebi’s en transgenders die steun zoeken of vragen hebben, kunnen terecht bij Lumi T 0800/99.533 of via de online chat op www.lumi.be. Zij die discriminatie ervaren door hun gender of mensen die hiervan getuige zijn, kunnen terecht bij Unia in Hasselt: hasselt@unia.be.