Rusthuisbewoners Kristallijn maken TikTok-filmpjes

“Ouder worden wil niet zeggen dat je niets meer kan leren.” Onder deze slagzin organiseerde het KELA-team van WZC Kristallijn enkele leuke activiteiten voor de bewoners. Op het Facebookprofiel van het woonzorgcentrum kregen de bewoners eerder al zeer positieve reacties van familieleden en kennissen. Ze werden aanzien als echte bekende Vlamingen. Daarom kwam het KELA-team met het idee om samen met de bewoners leuke filmpjes te maken.

Zo leerden de bewoners TikTok kennen, een app om filmpjes te maken die momenteel zeer populair is bij jongeren. Wat startte met één filmpje, is uitgebreid naar een wekelijkse Wellness Wednesday. Die woensdag staat telkens voor ontspanning en ontstressen. Deze TikTok-activiteit biedt de bewoners zelfs tranen van het lachen. In het moeilijke coronajaar willen de medewerkers met de bewoners wekelijks een filmpje posten, waar de ouderen plezier in beleven. Maar ook waar familie met een lach naar kan kijken. Het personeel merkt al op dat dit een positieve invloed heeft op de gesprekken tussen jong en oud. En de vraag “wanneer gaan we nog eens TikTokken?” komt nu dagelijks aan bod in het woonzorgcentrum.