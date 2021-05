Kleuters GBS Eksel genieten van leuke sportdag

Na meer dan een jaar spelen en werken binnen hun eigen schoolomgeving mochten de kleuters van de gemeentelijke basisschool in Eksel nog eens 'echt' op uitstap. Alle kleuters mochten genieten van een superfijne sportnamiddag in de gemeentelijke sporthal.

Per klasbubbel werden de kleuters opgehaald en natuurlijk ook weer veilig teruggebracht met een ‘grote’ bus. Dit was vooral voor de jongste kleuters al een hele attractie. In de sporthal mochten de kinderen zich, geheel coronaproof (per klasbubbel en ontsmettingsspray bij de hand), uitleven op en in springkastelen, klim- en klautertoestellen, hindernisparcours, fietsjes, ballen, blokken enzovoort. Alle kleuters en ook hun juffen en meesters hebben er enorm van genoten. De school bedankt de mensen van de gemeentelijke sportdienst dan ook, die deze activiteit tot in de puntjes hebben voorbereid en georganiseerd.