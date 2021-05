Buurtvereniging Het Herboren Hoekje fleurt straatbeeld op met krijttekeningen

De gemeente Hechtel-Eksel daagde de inwoners uit om het straatbeeld op te fleuren met een straat- of gevel krijttekening. “Onze jeugd was hier onmiddellijk voor te vinden en hebben als volwaardige artiesten hun creatie op straat gezet”, klinkt het bij buurtvereniging Het Herboren Hoekje. “Met regen als spelbreker hebben we maar even kunnen genieten van hun kunstwerkjes, maar toch werden ze nog beloond met een gratis ijsje van Gert, de plaatselijke ijsfoodtruc.”