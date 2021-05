Ilias Hassani en Issam MHimdat delen opnamestudio met jongeren om emoties te uiten

Het idee om een opnamestudio uit te bouwen, ontstond bij Issam. Hij zocht contact met jeugdopbouwwerker Francesco en samen gingen de jongens op zoek naar opties om hun plan uit te werken. Zo kwamen ze terecht bij de jeugdraad. Daar werd hun voorstel positief onthaald. Samen met het jeugdopbouwwerk ging ze aan de slag.

Een voorlopige studio is ondergebracht in de lokalen van JOW Landen. Doel is dat de studio in de toekomst een plek krijgt in het nieuwe jeugdcentrum, Loods J. “We kunnen rekenen op de steun van het jeugdopbouwwerk en de stad Landen”, vertelt Ilias. “We hebben zelf al heel wat geïmproviseerd, de ruimte is gezellig en voorlopig kunnen we verder. Zelf zijn we ook bezig met muziek: Nederlandse en Vlaamse rap, alternatieve hiphop en een eigen vorm van pop. We brengen soms ook nummers in het Frans en Engels. We halen inspiratie uit onze omgeving, de actualiteit en gebeurtenissen.”

Creatieve uitlaatklep

“Vaak ontstaan deze nummers dan ook op het moment zelf. Maar naast ons eigen werk willen we ook kansen creëren voor de Landense jeugd”, gaat Issam verder. “Door laagdrempelig toegankelijk te zijn, vinden jongeren de weg naar onze studio. Het is belangrijk dat jongeren zich kunnen uiten en ontplooien in muziek. Het ontspant, het is een creatieve uitlaatklep en het helpt bij het verwerken van emoties. En het is een goede therapie tegen verveling. Door de strenge coronamaatregelen viel heel wat vrijetijdsbesteding was. Daardoor was er de afgelopen periode extra tijd voor muziek. We waren dan ook blij dat de studio beschikbaar bleef. We zijn de stad Landen en het jeugdopbouwwerk dan ook dankbaar voor de investeringen die ze doen voor de Landense jeugd.”

“Het is meer dan alleen muziek. Muziek is een zoveelste universele taal en brengt de jongeren samen. De diepgaande gesprekken die er ontstaan als we verder bouwen op het inhoudelijke van de teksten zijn zeker zo belangrijk. Net als de vele signalen die ik oppik rond het mentaal welzijn en andere bezorgdheden”, vertelt jeugdopbouwwerker Francesco. “Muziek werkt in dat geval als katalysator en klankbord op dat wat er al is. Via deze weg probeer ik de jongeren te bereiken om hun te versterken in het verhaal dat ze schrijven, in dit geval met muziek.”

Toekomst

Dat het deze jongeren menens is, is duidelijk: ze kijken uit naar het toekomstige verhaal met Loods J. in het vooruitzicht en hebben nog heel wat plannen. Die gaan van muzikale activiteiten tot het ontmoeten van artiesten. En wie weet volgt er nog een album met Landense artiesten. Er zijn al wat nummers terug te vinden via SoundCloud en zowel de artiesten als de studio kan je bereiken en volgen via Instagram.