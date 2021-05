‘Frisse’ Gianni Vermeersch hoopt tijdens eerste Giro op glansrol in ‘Strade Bianche-rit’: “Ik droom daar al weken van”

Vermeersch eindigde in de etappe van maandag op een vijfde plaats. “Ik ben tevreden met het gevoel, zeker na zo’n lastige finale, maar liever had ik er nog wat meer willen uithalen”, sprak hij na afloop.

Voor de start van die tiende rit, in l’Aquila, blikte hij uitgebreid vooruit op de etappe van Perugia naar Montalcino, over 162 km en met vier grindstroken, goed voor een totaal van 35 km over gravel. “Ik voel me nog goed”, vertelde hij. “Dit is mijn eerste grote ronde, ik rijd nu voor het eerst tien dagen aan een stuk. Het laat zich voelen, maar ik had erger verwacht. Zondag, na de etappe, was er geen lift in het hotel en moesten we met de trap omhoog. Toen voelde ik wel in de beentjes dat ze vermoeid waren (lacht), maar eigenlijk ben ik wel in orde na tien dagen. Ik kan zeker nog tevreden zijn.”

© BELGA

Niet zoals de Tirreno

“Ik merk wel, de Tirreno bijvoorbeeld was ook zeven dagen, dat ik het daar veel lastiger had”, gaat hij verder. “Maar daar was het iedere dag ‘volle bak’ koers. Hier hebben we toch een paar dagen gehad waarin we het iets rustiger aan konden doen en dan herstel je ook iets beter. In die Tirreno heb ik afgezien. Ik reed voor de eerste keer zeven dagen aan een stuk en elke avond toen ik naar mijn vriendin belde, vertelde ik haar: Ik ben kapot, ik zie het niet meer zitten en ik weet niet of ik het wel tot een goed eind ga brengen. Dat heb ik in deze tien dagen nog niet gehad.”

Vermeersch reed al twee keer de Strade Bianche, dit seizoen eindigde hij als 14e. “Maar het wordt woensdag een heel andere koers”, vermoedt hij. “Het parcours is volledig anders. Nu krijgen we vier grindstroken (in de Strade zijn dat er 11, red). En die zijn veel langer dan de meeste stroken in de Strade Bianche. Dat zijn explosieve, kortere en venijnige hellingen. Tot slot heb je ook nog de slotklim die over asfalt gaat. Daar komen de betere klimmers naar boven. Het valt gewoon niet te vergelijken. In deze etappe gaat het om langere klimstroken, langere inspanningen en dat ligt me iets minder dan die explosieve stroken van de Strade Bianche.”

Veel zal ook afhangen van de intenties van de klassementsrenners. “Willen ze oorlog maken, of niet?”, zei hij nog. “Ik zal moeten aanklampen bergop en op de iets technischere stroken het verschil moeten maken. Maar het is moeilijk te voorspellen. In de Strade Bianche ken ik de stroken, het parcours en weet ik wat me te wachten staat, wanneer een technische passage valt. Hier is dat niet het geval. Ik ben benieuwd wat het zal geven.”

Vroeg weg?

De laatste grindstrook eindigt op 8,7 km van de finish, daarna gaat het verder geasfalteerd omhoog, nog 4,3 km aan 6,4%, vervolgens vlakt het enkele honderden meters af, wacht een afdaling van zo’n 3 km naar de finish met nog een knikje op het eind van zo’n 500 meter aan 3,6%.

“In een ideaal scenario start ik met een mooie voorsprong aan die slotklim”, eindigt de kopman van Alpecin-Fenix. “Als ik in de laatste 10 kilometer geen afstand heb genomen van de klassementsrenners wordt het moeilijk voor mij. Ik hoop dat ik al eerder in de rit het verschil kan maken en ik met een kopgroep ben weggereden. Laat ons hopen op een goede dag.”