Hasseltse straatnamen: Deken Habrakenstraat

Jan Habraken werd geboren in Hamont in 1883. Hij studeerde sociologie aan de Leuvense universiteit. Net vóór de Eerste Wereldoorlog werd hij onderpastoor in Kuringen. Zijn leuze was “mijn volk dienen”. Hij verschafte eten en drinken en materiële steun aan de behoeftigen van Kuringen en omgeving. Hij kwam in aanraking met veel sociaal zwakkeren in heel Limburg, armen, ouderlingen, uitgestotenen of verlopenen, weeskinderen, vluchtelingen…

Als de rechterhand van monseigneur Broekx was hij medestichter van de Christelijke Arbeidersbeweging in Limburg. Hij doorliep er alle rangen en functies, men zag in hem een symbool van vierkante wilskracht, van goedheid, van zucht naar rechtvaardigheid en van instinctmatige afkeer voor alle gemaaktheid.

Enkele jaren nadat hij tot pastoor benoemd werd in Kuringen, werd hij in 1938 deken in Beringen. Toen hij in 1945 op rust werd gesteld, koos hij toch om terug te keren naar zijn geliefde Kuringen. Slechts voor korte tijd, want hij overleed in Kuringen in 1946 en werd er begraven. Naast het oude gemeentehuis kreeg hij in 1955 een monument met daarop zijn borstbeeld. Ook zijn geboorteplaats Hamont-Achel heeft een Deken Habrakenlaan.

