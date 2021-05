Anouk Ceyssens: “Op initiatiedagen horen we wel eens geklaag over pijn aan de armen.” — © Raymond Lemmens

Hasselt

In 2016 zag in België de eerste vuistbalclub het levenslicht. Anno 2021 kwam er nog geen tweede bij, maar net als enkele andere innovatieve outdoorsporten is ook vuistbal in ons land aan een opmars bezig. De Hasseltse handbalster Anouk Ceyssens (25) is één van de dertig competitieve vuitstbalspe(e)l(st)ers die België momenteel telt.