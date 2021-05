Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke ligt nu ook dwars over de fiscale voordelen voor bedrijfswagens. — © BELGA

Brussel

Het kernkabinet van de federale regering heeft geen akkoord bereikt over de groene bedrijfswagens. Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke wil geen deal zolang er geen akkoord is over de allesomvattende fiscale hervorming.