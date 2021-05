“Uit een sterk geslacht en gematigd in alles “

Leopoldsburg

Louis Reynders vierde op 17 mei zijn eeuwfeest. Hij is nog kwiek van geest en komt naar eigen zeggen uit een sterk geslacht. Hij heeft nog 3 zussen waarvan de oudste 96 en de jongste 89 is. Louis tekende voor een loopbaan als onderofficier en was een tijdlang adjudant mekanieker in de vroegere Groep Leopard. Hij is altijd een sportieve kerel geweest en onderhoudt ook nu nog dagelijks de conditie met een reeks oefeningen . In zijn jonge jaren voetbalde hij bij de toenmalige Kampse club FC Union en speelde internationale matchen met de nationale militaire ploeg waar onder meer Rik Coppens een teamgenoot van hem was. Staf Boons