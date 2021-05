Sean Dhondt gespot met nieuwe liefde amper maand na breuk met Allison Scott

LEES OOK. Sean Dhondt en zijn vrouw Allison gaan uit elkaar

Het is een bewogen jaar geweest voor de presentator en zanger. Vorige zomer lekte uit dat hij naaktbeelden van zichzelf had verstuurd naar ‘Eveline’, een twintigjarige man uit Gent. Toen de beelden door heel Vlaanderen doorgestuurd werden, getuigde Sean Dhondt uiteindelijk bij Qmusic. “Ik ga daar niet over liegen, de impact op mezelf en mijn dichte omgeving, de mensen die ik het aller-, allerliefste zie, is enorm. Gigantisch zelfs. De manier waarop mijn privacy en die van anderen is geschonden, is ronduit mensonterend”, zei hij daarover. Via onder andere een publieke instagram-post probeerde hij de brokken met vrouw Allison Scott te lijmen.

Maar zij tilde zeer zwaar aan de feiten en verhuisde zelfs een tijd weer naar thuisland Amerika. Ze vertelde over die periode bij Kat Kerkhofs in het programma ‘Kat zonder grenzen’. “Ik was de laatste om het te weten. Het was overal. Maar ik wist het nog niet en wist niet wat zo hard de ronde aan het doen was. Tot hij het me vertelde. En die dag zal ik nooit vergeten”, zegt ze. “Ik heb elke video gezien. Hoe vernederend dat ook was voor me. Want dat was het: vernederend. Er zijn mensen die zeggen: Is het wel bedrog? Die mensen kunnen oprotten.”

Thibaut Courtois

Vorige maand kwam het uiteindelijk tot een definitieve breuk tussen de tattoo-artieste en de presentator. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Dhondt’s hartzeer dus niet lang geduurd. Zo werd hij kennelijk voor de officiële breuk al gespot in de armen van de 22-jarige Maithé Rivera Armayones. De Lebbeekse met spaanse roots is actief als influencer en was ooit kandidate voor Miss België en werd reeds gelinkt aan Thibaut Courtouis en Temptation Island-deelnemer, Fabrizio.

LEES OOK. Thibaut Courtois op vakantie gespot met 18-jarige finaliste van Miss België

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(nba, bpr)