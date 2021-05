“Ik ben het wat in het oog aan het houden, maar het weer is er nog niet super.” Marie Verhulst (25) heeft het wonderwel niet over België, waar ze maandag de nieuwe zomerclip IJsjes van Samson & Marie heeft ingeblikt. Wel over Saint-Tropez, waar ze met het gezin Verhulst heen trekt om het nieuwe seizoen van De Verhulstjes op te nemen. Wat gaan we te zien krijgen?