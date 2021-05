Marco Borsato na liefdesbreuk en burn-out: “Maanden in bed gelegen en sprak bijna niemand”

Het waren zwarte maanden voor Marco Borsato. Na een scheiding van zijn vrouw Leontine en een burn-out bleef de Nederlandse artiest een hele tijd uit de schijnwerpers. ”Het stranden van mijn huwelijk is een van de moeilijkste dingen die ik in mijn leven heb moeten verwerken”, vertelt hij in de Cooke & Verhulst show. “Ik heb maanden in bed gelegen en zag en sprak bijna niemand. Ik vond mezelf niet meer leuk.” Maar nu is Borsato klaar voor een nieuw begin. Met zijn gezin, de liefde van zijn leven en de muziek.