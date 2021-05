Hasselt

In Tongeren is al bijna de helft (47,1 procent) van de volwassen bevolking ingeënt, terwijl in Beringen de vaccinatiegraad nog maar 36,3 procent bedraagt. De verklaring is simpel: Tongeren heeft de oudste populatie, Beringen de jongste. En er wordt prioritair bij ouderen gevaccineerd.