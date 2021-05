Nederlandse koningin Máxima had nooit gedacht te trouwen

Het antwoord volgde op de vraag van Van Nieuwkerk over een anekdote van Máxima, die geschreven staat in de biografie van Marcia Luyten. Een vriendin van de koningin zou in haar jongere jaren tarotkaarten hebben gelegd om in de toekomst te kijken van Máxima’s liefdesleven. Die zei dat ze een “bijzondere man” zou ontmoeten.

“Ik had niet verwacht dat ik ooit zo trouwen”, vertelde ze. “Ik vond mijn werk en passies belangrijk. Daar moest ik voldoening uit halen.” Voor de koningin leek het vinden van de ware liefde gecompliceerd.

Máxima ontmoette Willem-Alexander in 1999 in Sevilla, maar het was geen liefde op het eerste gezicht. De Argentijnse nam foto’s op een feest en de daar ook aanwezige Willem-Alexander dacht aanvankelijk dat ze een paparazzo was. “Het was geen goede start”, lachte ze.