Gianni Vermeersch en Dries De Bondt kwamen als vijfde en zesde over de streep in de tiende rit van de Giro. Toch waren ze bij Alpecin-Fenix niet tevreden. “Podium was mogelijk. Dit is knullig”, zei De Bondt na de finish. Op de koop toe moest Tim Merlier vroegtijdig lossen door het beukwerk van Bora-hansgrohe en verliest hij zo zijn paarse puntentrui aan Peter Sagan die de rit won.