Bondscoach Jacky Mathijssen heeft maandagmiddag in de gebouwen van het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn 22-koppige beloftenselectie bekendgemaakt voor de interland in en tegen Kazachstan (4 juni), op de eerste speeldag in groep I van de kwalificaties voor het EK 2023 in Roemenië en Georgië.