Dertiger die in Voeren onder invloed werd betrapt heeft levenslang rijverbod

De politie van Voeren betrapte onlangs een 39-jarige man uit het Waalse Visé die onder invloed was van drank en drugs. De man reed met een bestelwagen in de Sint-Martenstraat in Sint-Martens-Voeren en viel op door zijn lage snelheid.

Het nader onderzoek bracht aan het licht dat hij een levenslang rijverbod heeft. De Luikenaar was dan ook niet in orde met de papieren. ppn