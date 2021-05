Fysicus Robin Bonné (28) heeft van achter zijn microscoop getest of de kabelbacterie wel degelijk elektriciteit kan geleiden. — © RR

Diepenbeek

In de modder van onze vijvertjes leeft een bacterie die op een biologische manier stroom doorgeeft. De microscopische kabelbacterie kan in de toekomst de stroomdraadjes in onze smartphones vervangen. Die fenomenale ontdekking heeft fysicus Robin Bonné (28) uit Hasselt gedaan voor zijn doctoraat aan de UHasselt.