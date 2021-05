Na knap werk van Bora-hansgrohe, dat op de enige klim van de dag alle topsprinters loste, klaarde Peter Sagan in een zonnig Foligno de klus. Ook voor Remco Evenepoel had de doortocht in Umbrië positief nieuws. Na een indrukwekkende move sprokkelde hij bij de tussensprint twee boniseconden. Hij nadert nu tot op veertien seconden van rozetruidrager Egan Bernal.