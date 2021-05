Heeft je kind van acht nog driftbuien? Het is niet jouw schuld

Oudere kinderen kampen vandaag met meer driftbuien die doorgaans worden geassocieerd met jongere kinderen. Als ouder tref je volgens een Brits onderzoek geen schuld, maar er is wel degelijk een andere boosdoener ...

Emotionele problemen bij kinderen bereiken meestal een hoogtepunt rond de leeftijd van twee jaar, om dan weer sterk af te nemen tijdens de basisschooljaren. Maar nu hebben experts aan de Universiteit van Bristol ontdekt dat die typische, leeftijdsgerelateerde driftbuien vaker voorkomen bij kinderen rond de acht jaar. En dat heeft alles te maken met – moet er nog tromgeroffel zijn? – de coronacrisis.

De wetenschappers onderzochten de emotionele ontwikkeling van meer dan zevenhonderd kinderen tijdens de pandemie en vergeleken de bekomen gegevens met informatie die vóór de coronacrisis was verzameld.

“Tijdens de pandemie hadden oudere kinderen veel meer emotionele problemen dan verwacht wordt bij hun leeftijd. Onze bevindingen suggereren dat basisschoolkinderen emotionele problemen kunnen hebben op hetzelfde niveau van tweejarigen”, aldus Rebecca Pearson, universitair hoofddocent psychiatrische epidemiologie aan de Universiteit van Bristol.

“Dit zou een weerspiegeling kunnen zijn van een vertraging in de emotionele ontwikkeling die, als deze niet wordt ondersteund, de pandemie ver kan overleven en langetermijngevolgen kan hebben voor deze generatie kinderen”, voegt ze eraan toe in The Guardian.