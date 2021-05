WICO-leerlingen organiseren online debat over nieuwe eindtermen

Elk schooljaar organiseren de leerlingen van het 6de jaar Humane Wetenschappen van WICO Campus Overpelt enkele maatschappelijke debatten. Woensdag 12 mei was het de beurt aan Lieven Boeve (Directeur-Generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen), Jo Brouns (CD&V) en Koen Daniëls (N-VA) om in debat te gaan over de ambitieuze eindtermen die volgend jaar in de 2de graad ingevoerd worden.

Uiteraard diende het debat volgens de geldende corona-omstandigheden online georganiseerd te worden. “Maar dat weerhield onze leerlingen er niet van pertinente vragen te stellen, waaruit bleek dat ze het thema goed voorbereid hadden”, luidt het bij WICO. “Deze nieuwe eindtermen hebben de afgelopen maanden al heel wat stof doen opwaaien, waarbij politici en Katholiek Onderwijs Vlaanderen soms lijnrecht tegenover elkaar stonden. Zo is de koepel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen bezorgd over de haalbaarheid van de ambitieuze eindtermen, die zeer gedetailleerd voorschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De meningen waren verdeeld en elk van de deelnemers kreeg ruimschoots de kans zijn argumentatie uiteen te zetten. De genodigden waren nadien erg opgezet met de betrokkenheid van onze leerlingen over dit thema en gingen dan ook graag en uitgebreid in op hun vragen.” De voorbije weken kwamen tijdens debatten ook nog thema’s zoals kinderarmoede, het hoofddoekendebat in het onderwijs en het welbevinden van de jeugd als thema’s aan bod. Politici, psychologen, pedagogen en ervaringsdeskundigen uit het sociale werk kwamen hierbij hun visie toelichten.