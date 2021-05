Zeven jaar na datum speelt Ruud Boffin dinsdagavond de tweede Turkse bekerfinale in zijn loopbaan. De 33-jarige Landenaar kan in het stadion van Göztepe in Izmir met Antalyaspor de eerste prijs uit zijn carrière pakken. “De hele stad leeft intens mee”, blikt de doelman vooruit op de finale tegen kampioen Besiktas.