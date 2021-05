Het verhaal achter de meest gênante brievenbus van Vlaanderen

“Ik vind dit zo waanzinnig. Ik vraag me al jaren af wat de reden is dat je zoiets zou zetten.” De jury van de zoektocht naar de knapste voortuin van Vlaanderen vroeg zich afgelopen weekend in onze krant luidop af wat iederéén zich afvraagt bij het beeld van de brievenbus van wijlen René Huybrechts in Averbode. Dit is het verhaal achter de meest opvallende brievenbus van het land, een dikke blote kont, die de maker en bedenker later lokale roem én een straatnaam zou bezorgen.