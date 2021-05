Ja, we voelen ons oud: de ‘drieling’ uit Friends is afgestudeerd

De scène waarin Friends-personage Phoebe bevalt van een drieling zit misschien nog fris in je geheugen, maar dat intussen ook alweer 23 jaar geleden. Meer nog: er was helemaal geen drieling. De baby’s werden allemaal vertolkt door één kindje: de zoon van actrice Lisa Kudrow zelf. En hij is zopas afgestudeerd.

Julian Stern heeft zijn mama Lisa Kudrow (57) afgelopen weekend heel trots gemaakt: ze zag hem afstuderen aan de School of Cinematic Arts in Los Angeles. De actrice, binnenkort te zien in de veelbesproken Friends-reünie, deelde op Instagram een foto van zichzelf en haar zoon. De twee deelden een innige knuffel. “Blij, trots en gelukkig. En een beetje gehuil. Bij mij, niet bij hem”, schreef ze bij het kiekje.

Julian vertolkte als baby de rollen van Frank Jr. Jr, Leslie en Chandler. De verhaallijn van Phoebe’s drieling werd in het vierde seizoen de serie verwerkt omdat Lisa Kudrow op het moment van de opnames echt zwanger was. Julian is haar enige zoon en komt uit haar relatie met de Frans-Amerikaanse reclamemaker Michel Stern.