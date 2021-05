Column Limburgs Landschap: alpenwatersalamander

Salamanders fascineren mij mateloos. Hun vermogen om zowel in het water, als op het land in hun element te zijn, is schitterend. Boeiende beestjes, die het jammer genoeg – door het verdwijnen van geschikte poelen en vervuiling van ons oppervlaktewater – heel moeilijk hebben.De meest voorkomende soort in Limburg – heel Vlaanderen eigenlijk – is de alpenwatersalamander. Je kan hem herkennen aan zijn oranje, ongevlekte buik. De mannetjes hebben op hun topmomenten – dat is dus als ze achter de vrouwtjes zitten – een smalle kam op de rug met een vlekkenpatroon. Datzelfde patroon laten ze zien op hun flanken tegen een prachtige blauwgrijze achtergrond. De vrouwtjes zijn – zoals vaak bij de beestjes – minder spectaculair gekleurd en tonen een grijsgroen ‘gemarmerd’ uiterlijk.Alpenwatersalamanders planten zich – net als alle amfibieën – voort in poelen of waterplassen. De mannetjes bezorgen de vrouwtjes een zaadpakketje – niet via een pakjesdienst, maar persoonlijk – die zij opneemt via haar ‘cloaca’. In het lichaam van het vrouwtje worden de eitjes bevrucht om ze daarna – een 250-tal stuks – netjes af te zetten en in te pakken op bladeren van waterplanten. Iets wat ondertussen al een tijdje geleden gebeurd is. Ondertussen zwemmen er - in de poelen die geschikt zijn en nog niet droog zijn gevallen - al larven rond van deze prachtige salamander.‘Geschikt’ wil zeggen: poelen met proper water en waterplanten die lang genoeg vol water blijven tot de larven zijn getransformeerd naar mini-salamandertjes die op het land kunnen overleven om volgend jaar weer te zorgen voor 250 bevruchte eitjes.Heb jij een waterpartij in je tuin? Maak er dan een natuurlijke vijver of poel van met afgeschuinde oevers, veel waterplanten en zonder die goudvissen – of andere vissen. Dan ben ik er zeker van dat je snel zal kunnen genieten van die heerlijke beestjes met hun knaloranje buikjes. Foto's : Silvia Dubois - Jos Vandebergh - Benny Odeur