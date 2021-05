Peuter wordt op heterdaad betrapt terwijl hij kattenkwaad uithaalt, zijn reactie is goud waard

De Australische Thomas wist niet wat hij zag toen heel zijn badkamer overhoop lag. Er was van boven tot onder toiletpapier te vinden en zijn kleine zoontje was de schuldige. “Wat ben je daar aan het doen?!”, vroeg hij zich luidop af. De reactie van de jongen was goud waard: “Ik kon mijn lach niet inhouden”, aldus Thomas.