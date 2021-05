Hamont-Achel

Okra Hamont heeft voor het eerst sinds maanden de fietsen weer van stal gehaald. Op 13 mei vertrokken 13 leden gehuld in gele Okra-hesjes aan de Burg in Hamont richting Reppel. Onderweg werd er genoten van de ontluikende lente. Op een terras in Reppel werd even uitgepuft en bijgepraat om nadien terug huiswaarts richting Hamont te keren. Een zalige fietsbelevenis van 34 km.