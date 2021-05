Landelijke Gilde wandelt door Gerlabeekvallei

Er waren 14 deelnemers voor deze wandeling door de Gerlabeekvallei en de Wermse beemden. Om 14u30 kwamen ze samen aan zaal Altenaar om vandaar de wandeling te aanvatten. Na de vele regenbuien van afgelopen uren en dagen was de zon toch van de partij. De temperatuur zat ook goed en de warmere kledij werd al snel opgeborgen. Door de vele regen viel het heel goed mee met het parcours. Er werd wat afgebabbeld op een coronaveilige manier. Ook werd er halte gehouden aan de vernieuwde Mariagrot in Werm. Op het einde vielen er nog wat regenspadjes maar al bij al was het een geslaagde activiteit. En voor velen was het geen onbekend terrein niet meer!