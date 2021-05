Enorme X staat voor expertenonderwijs GO! Next

Wie thuis is in Hasselt zag het ongetwijfeld al, GO! Next Level X liet een enorme reclameletter op haar gevel plaatsen. Volgens het reclamebedrijf veruit de grootste in de omgeving.

Dat de X net het gebouw van Level 1, de eerste graad, siert is heel toepasselijk. Zo markeert de letter ook het startpunt van nieuwe leerlingen op de campus. Leerlingen proeven er van alle studiedomeinen die Scholengroep GO! Next te bieden heeft om een weloverwogen keuze te maken aan het einde van het tweede jaar. GO! Next Level X maakt deel uit van de vernieuwde Campus 11e Linie van Scholengroep GO! Next. Deze moderne campus biedt een compleet aanbod aan expertenopleidingen met naast Level X ook GO! Next Hotelschool en GO! Next Sportschool op het domein. Dat het brede aanbod vervolgrichtingen te vinden is in de groene omgeving van het Kapermolenpark biedt enkel voordelen. De vlotte bereikbaarheid en de nabijheid van het stadscentrum en het aanbod hoger onderwijs maken die succesformule helemaal compleet.Vanaf september nemen ook de eerste leerlingen hun intrek in het gloednieuwe internaat dat heel binnenkort haar officiële naam krijgt. De komende jaren gebeuren nog heel wat investeringen waarmee Campus 11e Linie de regio markeert met de onderwijscampus van de toekomst.