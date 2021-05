PXL-logo kleurt PAARS

PAARS is meer dan een kleur Jeroen Thierens, voorzitter van vzw JOEN, legt uit: “De campagne maakt deel uit van de grootste sensibiliseringscampagne van de wereld rond het LGBT+-thema. De kleur paars komt uit de regenboogvlag en symboliseert kracht en moed, die je nodig hebt om op te komen voor jezelf en te zijn zoals je bent. Naast universiteiten en hogescholen nemen ook 190 secundaire scholen uit 85 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel deel aan PAARS. PAARS is zo sterk omdat in de scholen en jeugdverenigingen aandacht wordt gegeven aan de hele grote groep mensen die hun steun geven aan LGBT+ jongeren. Schoolpersoneel, animatoren en jeugdwerkers organiseren tijdens de week van 17 mei lessen en spellen die op een positieve manier omgaan met LGBT+ identiteiten. Zo krijgen LGBT+ jongeren mee het gevoel ‘erbij te horen’. Dit is nodig om een inclusieve en veilige omgeving te creëren.”Iedereen mee Ook het lager onderwijs en de jeugdbewegingen nemen voor de eerste keer deel aan PAARS. De campagne wordt net als vorig jaar ook verspreid in het Europees Parlement. Tal van politici steunen de campagne. Zie op de website www.paars.today een videoboodschap van Minister en vice-Eersteminister Petra De Sutter. Er wordt samengewerkt met Wel Jong Niet Hetero, çavaria en provinciale Regenbooghuizen, met steun van de Vlaamse Scholierenkoepel VSK en de Vlaamse Vereniging van Studenten VVSAmbassadeur Wanne Synnave “Gaat iets paars dragen homo-, trans-, of queerfobie de wereld uit helpen? Nee. Maar het is wel weer een stap in de goede richting. Een aanleiding om erover te praten en na te denken. Want mentale gezondheid bij LGBTQ+-jongeren is en blijft een ongelooflijk belangrijk onderwerp, dat niet genoeg aandacht kan krijgen. Daarom schaar ik me met veel plezier achter PAARS”, besluit Wanne.