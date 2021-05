“Beste lead-out ter wereld” Michael Morkov blijft bij Deceuninck-Quick Step

“Het voelt echt aan alsof ik in dit team hoor, ik ben dan ook blij hier te blijven”, stelt Morkov, die in 2018 overkwam van Katusha. “Dit jaar zijn de Olympische Spelen een belangrijk persoonlijk doel, alle andere doelen zijn ploeggerelateerd. Ik wil mijn ploeggenoten aan zo veel mogelijk zeges helpen. Ik ben nog altijd even gemotiveerd als toen ik 21 was. Ik ben nog niet klaar voor mijn pensioen.”

“Ik heb al vaak gezegd dat ik denk dat hij de beste lead-out ter wereld is”, aldus ploegbaas Patrick Lefevere. “In veel van onze sprintzeges kan je een patroon zien. We hebben een sterke trein, en Michael is het laatste onderdeel daarvan.”

Een week geleden raakte bekend dat Sam Bennett na dit jaar de ploeg van Patrick Lefevere verlaat.