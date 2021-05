Groene Boulevard in Hasselt is omgetoverd tot Regenboog Boulevard

De Groene Boulevard in Hasselt is omgetoverd tot de Regenboog Boulevard. Elke boom kreeg een gebreid jasje in de volgorde van de kleuren van de regenboog. Het is een actie van het Regenbooghuis, omdat het vandaag de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie is. Alle Vlaamse gemeenten hangen vandaag de regenboogvlag uit, en ook in 190 Vlaamse scholen dragen leerlingen een paars kledingstuk om holebi's en transgenders te steunen. Zo ook in het Virga Jessecollege in Hasselt. Waar zelfs de mondmaskers paars kleurden.